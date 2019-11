Pizzi, Seferovic e Raul de Tomás no banco em Lyon

Hoje às 18:51 Facebook

Bruno Lage volta a apostar em Tomás Tavares no lado direito da defesa. Gedson, Chiquinho e Vinícius também no onze.

As ausências de Pizzi e Seferovic são os destaques no onze com que o Benfica vai iniciar o jogo em Lyon, esta terça-feira (20 horas), da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A dupla começará no banco, tal como Raul de Tomás. Pelo contrário, Gedson é a principal novidade na equipa inicial, onde também estão Chiquinho e Vinícius, os homens mais adiantados.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Gedson, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Vinícius.

As águias estão proibidas de perder, sob pena de hipotecarem quase todas as possibilidades de avançarem para os oitavos de final.