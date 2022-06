Pizzi sem espaço nas opções de Roger Schmidt

Internacional português está integrado no grupo às ordens do técnico mas está na porta de saída.

Pizzi é um dos 29 jogadores que trabalham atualmente sob o comando de Roger Schmidt, novo treinador das águias, mas, ao que o JN apurou, o médio não irá integrar o plantel de 2022/23. O internacional português esteve cedido ao Basaksehir, da Turquia, na segunda metade da última época, e já terá o veredicto traçado. O futebolista, que está no último ano de contrato, será um dos jogadores que o clube deve emprestar ou então negociar a antecipação do final do vínculo.

No dia da estreia na sala de imprensa, Roger Schmidt prometeu ajustamentos no plantel já na próxima semana, que coincidirá com o regresso de sete internacionais à Luz e posterior viagem para o estágio em Inglaterra.