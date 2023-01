Pizzi: "Sou mais um para ajudar o Braga"

Pizzi foi esta segunda-feira confirmado como reforço do Sporting de Braga e, na gala Legião de Ouro, mostrou vontade contribuir para o sucesso do clube.

"Está a ser muito bom e uma felicidade enorme estar presente neste grande clube, é um orgulho representar esta instituição. Fui muito bem recebido, as expectativas são boas e quero ser mais um a ajudar para conquistar os objetivos. Estou com muita vontade de treinar e dar o máximo para que no final possamos festejar e conquistar coisas", começou por dizer.

Pizzi acrescentou ainda que não teve oportunidade de estar com todos os colegas de equipa, mas que foi bem recebido. "As pessoas de Braga recebem-nos bem... estou feliz por estar aqui e por poder ajudar o Braga", concluiu.