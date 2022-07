Pizzi tem proposta do Dubai e águia pode poupar três milhões

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 07:54 Facebook

O médio Pizzi tem em mãos uma proposta tentadora para abandonar os encarnados, a título definitivo, e jogar no Dubai, apurou o JN.

Se se confirmar a saída, as águias poupam cerca de três milhões de euros brutos nesta temporada, o valor do salário do futebolista, de 32 anos, que tem contrato por mais uma época. Sem espaço na equipa de Roger Schmidt, o internacional português está em reflexão e equaciona seriamente a hipótese de jogar no Médio Oriente. Adivinha-se, assim, o fim de uma ligação de oito temporadas ao Benfica, sendo que em janeiro foi emprestado ao Basaksehir. Saiu para a Turquia depois de ter protagonizado um ato de indisciplina, quando Jorge Jesus era ainda o treinador.

Entre o lote de jogadores que não contam para Schmidt, Taarabt e Gabriel não voltam a trabalhar com o conjunto principal, começando hoje a treinar na equipa B, segundo soubemos. Ambos procuram igualmente uma solução para dar novo rumo à carreira, mas, até ao momento, não há clubes interessados.