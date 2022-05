Pizzi termina empréstimo e está de volta ao Benfica

JN Hoje às 14:20 Facebook

O médio internacional português fez um golo e uma assistência nos 10 jogos em que participou com a camisola do clube turco, que terminou o campeonato na quarta posição.

O Basaksehir oficializou o final da ligação do jogador do Benfica. "O contrato de empréstimo de Pizzi terminou. Desejamos-lhe sucesso para o resto da sua carreira", pode ler-se numa nota publicada no site do clube.

Deste modo, o médio, de 32 anos, regressa à Luz, não sendo ainda claro o seu futuro no clube encarnado. Com contrato até 2023, fica por perceber quais os planos que o novo treinador das águias, Roger Schmidt, terá para o camisola 21.