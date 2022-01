Pizzuto reforça equipa B bracarense

Médio mexicano, de 19 anos, assinou até 2023.

Eugenio Pizzuto é reforço do S. C. Braga. O médio-defensivo assinou um contrato válido por época e meia e vai iniciar o percurso na equipa B do clube minhoto

Eleito o terceiro melhor jogador do último Campeonato do Mundo de sub-17, no qual envergou a braçadeira de capitão e foi decisivo na campanha que levou o México à final, Pizzuto chega ao futebol português depois das passagens por Pachuca, no país natal, e Lille, em França.

"Estou muito feliz por chegar a um clube desta grandeza em Portugal. É um país e uma experiência nova e venho com a atitude de querer fazer as coisas bem para poder crescer como jogador e ajudar a equipa. Quero começar a conquistar o meu lugar no clube, continuar a minha formação e poder estrear-me pela equipa principal do SC Braga", afirmou o mexicano, ao site oficial dos arsenalistas.