PJ detém duas pessoas em operação contra doping no ciclismo

A Polícia Judiciária deteve, este domingo, duas pessoas no âmbito de uma operação contra o doping em provas de ciclismo nacional. Ao que o JN apurou, os diretores desportivos das equipas da W52-F. C. Porto e da Fortunna-Maia serão os detidos da operação "Prova Limpa".

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirmou ainda que foram realizadas dezenas de buscas de Norte a Sul do país, tendo sido apreendidas diversas substâncias ilícitas "suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional".

A megaoperação "Prova Limpa" foi acompanhada pelo Ministério Público através de "buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do território nacional, visando dirigentes, atletas e instalações de uma das equipas em competição".

Na megaoperação, que envolveu um total de 120 elementos das diretorias do Norte, Centro e Sul, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Guarda e Vila Real, em colaboração com a Autoridade de Antidopagem de Portugal, foram apreendidas "diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo".

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório para a aplicação de medidas de coação.