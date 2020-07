PJ faz buscas no estádio do Aves

José Pedro Gomes Hoje às 20:26, atualizado às 20:44 Facebook

A Polícia Judiciária esteve hoje no estádio do Desportivo das Aves a fazer buscas, procurando material e documentação relacionada com atividade da SAD que gere o futebol profissional, confirmou ao JN fonte do clube.

As diligências foram acompanhadas por elementos da direção do clube avense, nomeadamente o presidente António Freitas, e, ao que apurou o nosso jornal, não estiveram diretamente relacionados com o processo de arresto dos bens da SAD, que ontem aconteceu.

Os elementos da SAD não estiveram no recinto durante esta intervenção da PJ, sendo que a última vez que foram ao estádio foi ontem, durante o processo de arresto dos bens, conseguindo retirar várias pastas, alegadamente com documentos.

Segundo apurou o JN os acionistas da SAD, o Wei Zhao e Estrela Costa, também foram alvo de buscas na sua residência, com a presença de elementos da PJ durante a manhã. Em causa estarão suspeitas de crises de corrupção desportiva e de branqueamento de capitais.