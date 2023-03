Plano de fomento da Associação de Ténis do Porto faz crescer a modalidade

JN Hoje às 17:50 Facebook

Foram 20 248 pessoas que conheceram o ténis através das atividades organizadas pelo Departamento de Fomento e Formação da Associação de Ténis do Porto no ano de 2022.

Nos resultados tornados agora públicos, foi possível constatar que o crescimento sustentado do ténis na região é uma realidade, e que o objetivo passa por aumentar essas ações em mais clubes. Coordenado por Albino Mendes, o Projeto de Intervenção do Fomento de Ténis do Norte de Portugal (PIF) compreende a área geográfica das Associações de Ténis do Porto e Vila Real e tem por base o compromisso de trabalhar com todos os agentes desportivos, educativos e da comunidade de modo a potenciar o contributo do Ténis para a construção de um futuro melhor.

Foram 20 248 pessoas que conheceram o ténis através das 238 atividades organizadas pelo Projeto de intervenção do Departamento de Fomento da Associação de Ténis do Porto no ano de 2022 com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis e o Agrupamento de Escolas de S. Bento, Vizela. Os clubes desenvolveram protocolos de cooperação do programa "A minha Escola tem Ténis" com 38 Agrupamentos Escolares, tendo sido cedido um conjunto de 815 raquetes, 2228 bolas e 44 redes de mini ténis para desenvolver o ténis na matriz curricular ou no Desporto Escolar.

Para assegurar a capacitação dos professores para o ensino de Ténis no contexto Escolar foram formados 101 professores em formações creditadas. Para o Presidente da direção da AT Porto, Paes de Faria: "o caminho para o desenvolvimento do ténis na região passa por esta dinâmica integrada na sociedade, escolas, instituições e famílias. Assumimos a responsabilidade de ter um papel no aumento da prática desportiva, de contribuir para a saúde e bem-estar, bem como sermos um parceiro do desenvolvimento social e do processo educativo das crianças e jovens", finalizou o responsável máximo pela AT Porto.