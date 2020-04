Plano feito para o campeonato arrancar em maio

Nuno Barbosa Hoje às 22:22 Facebook

A Liga Portugal tem plena convicção de que os dois campeonatos profissionais do futebol português poderão ser concluídos no terreno de jogo com determinadas medidas de segurança, incluindo jogos à porta fechada, sabendo-se agora que, seja isso ou não possível, terão de ser enviados à UEFA, até 3 de agosto, os nomes dos clubes que vão participar na próxima edição das competições europeias.

Em todo o caso, de acordo com o que apurou o JN, a maioria dos clubes partilha da convicção da entidade presidida por Pedro Proença e, alguns deles, até acreditam que será possível retomar as competições no último fim de semana de maio. Esses clubes apontam o regresso aos treinos para o início do próximo mês, numa primeira fase em grupos reduzidos, subindo, depois, gradualmente o número de elementos do plantel em treinos conjuntos. Este plano foi esta quinta-feira traçado, na reunião da Comissão Permanente de Calendários.

Na base da confiança das diversas entidades, e ainda de acordo com o que apurámos, estão as medidas que têm vindo ser tomadas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde no combate à propagação da Covid-19, sabendo-se que o futebol português foi pioneiro nessa luta ao interromper os campeonatos no início de março.

Ainda segundo as informações por nós recolhidas, os clubes defendem que o ideal seria poder concluir as 10 jornadas em falta num espaço de sete ou oito semanas, sendo que a margem mínima aponta às cinco semanas. A Taça de Portugal ainda não tem uma data oficialmente projetada.