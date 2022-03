Plano Ugarte em andamento a pensar na próxima época

André Bucho Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio em clara afirmação no Sporting e SAD pondera comprar os outros 50% do passe, que pertencem a Famalicão e Fénix, do Uruguai.

Chegou como alternativa, mas é cada vez mais uma certeza. Manuel Ugarte começou a temporada com presenças fugazes no onze, mas nos últimos dois meses assumiu papel imprescindível nas opções de Ruben Amorim e prova disso é que participou em todos os jogos do Sporting dos últimos dois meses, sendo titular em nove dos 15 jogos disputados nesse período.

O médio foi comprado ao Famalicão por 6,5 milhões de euros no verão, mas os leões vão adquirir os restantes 30% que pertencem aos minhotos. Existe uma cláusula que prevê a obrigatoriedade da SAD leonina em adquirir 10% desta parte a cada 30 jogos, mas, sabe o JN, o Sporting até pode comprar a percentagem total antes de o uruguaio disputar os 90 jogos previstos. Os restantes 20% do passe de Ugarte pertencem ao Fénix, clube uruguaio que formou o jogador e também essa parte do passe está em estudo para ser adquirida, de forma a que se detenha a totalidade de uma futura transferência de um jovem, de 22 anos, com muita margem de progressão.