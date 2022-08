JN/Agências Hoje às 19:51 Facebook

Jorge Nuno Pinto da Costa chegou aos 2000 jogos enquanto presidente do F. C. Porto, diante do Marítimo (triunfo por 5-1), e o plantel de Sérgio Conceição fez questão de entregar uma camisola ao dirigente, referente à marca histórica.

Na camisola, com o número 2000, lia-se o nome "Presidente", tendo a equipa posado para a foto com a peça de vestuário emoldurada no centro.

Na legenda da publicação que os dragões fizeram nas redes sociais pode ler-se "2000 jogos, parabéns Presidente".