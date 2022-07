Plantel do Arouca viveu manhã diferente nas águas do rio Paiva

JN Hoje às 19:02 Facebook

O plantel do Arouca trocou a bola pelas canoas e viveu uma manhã diferente nas águas do rio Paiva.

Armando Evangelista, treinador do Arouca, optou por trocar o apronto matutino de hoje por uma atividade bem diferente à que os seus atletas estão acostumados.

Os jogadores arouquenses trocaram o relvado pelas águas do rio Paiva, assumiram as pagaias e conduziram as suas canoas pelo rio fora.

A atividade, diferente do habitual, visou estreitar os laços entre os atletas e fortalecer o espírito do grupo de trabalho.

O plantel do Arouca seguirá para o estágio no Luso no dia 24 de julho, com o mesmo a estender-se até ao dia 30 deste mês.