Plantel do Benfica com testes negativos à covid-19

Luís Antunes Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O plantel das águias realizou esta segunda-feira, novos testes à covid-19, e, ao que o JN apurou, os resultados foram negativos.

A equipa do Benfica realizou, esta segunda-feira, nova despistagem à covid-19, com resultados negativos. De momento, Grimaldo é o único atleta que se encontra a recuperar da doença, depois de um teste positivo no dia seguinte ao duelo contra o F. C. Porto, inserido na eliminatória da Taça de Portugal.

As águias enfrentam novamente os dragões, na próxima quinta-feira, agora num jogo da Liga.