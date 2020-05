Plantel do Benfica fez testes pela segunda vez

JN/Agências Ontem às 22:26 Facebook

Todos os 25 jogadores do plantel do Benfica foram testados à covid-19, antes do regresso aos trabalhos no ginásio do Benfica Campus, situação que acontece já pela segunda vez.

O regresso do Benfica ao ginásio, para ultrapassar os efeitos da paragem de quase dois meses, foi feito "com todas as cautelas sanitárias", segundo a BTV, mostrando o uso generalizado de máscara, num dia em que o presidente Luís Filipe Vieira fez questão de marcar presença.

Os trabalhos de carga física foram iguais para todos os jogadores, por grupos e isolados, mantendo o distanciamento de segurança, quer no tapete, nas máquinas ou a utilizar a bola medicinal.

A Liga, liderada pelo F. C. Porto com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica e que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, vai regressar a partir de 30 e 31 de maio, assim como a final da Taça de Portugal, entre dragões e águias.