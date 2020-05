Plantel do Benfica voltou a treinar no relvado do Estádio da Luz

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O plantel do Benfica voltou, este sábado, a pisar o relvado do Estádio da Luz, 72 dois dias depois da interrupção das competições devido à pandemia de covid-19.

O treinador Bruno Lage orientou o treino com vista ao regresso da Liga, que deve iniciar-se no início de junho, sendo que os encarnados recebem o Tondela, pelas 19.15 horas, no dia 4, em jogo a contar para a 25.ª jornada.

O último encontro realizado no Estádio da Luz aconteceu a 2 de março, diante do Moreirense, numa jornada que o Benfica cedeu um empate (1-1), que acabou por custar a liderança para o F. C. Porto.

Após 24 jornadas, os dragões lideram o campeonato, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.