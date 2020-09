Plantel do Chaves em confinamento após casos de Covid-19

JN Hoje às 17:15 Facebook

Quatro membros do plantel e da equipa técnica dos flavienses estão infetados com o novo corona vírus, situação que levou ao adiamento do jogo com o Feirense, da jornada inaugural da LigaPro.

O plantel do Desportivo de Chaves, da LigaPro, estará em confinamento enquanto é realizada uma avaliação de risco, após quatro casos positivos de covid-19 no plantel, que adiaram o jogo com o Feirense, na passada sexta-feira.

O delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso, Gustavo Martins-Coelho, explicou que desde sexta-feira a estrutura do emblema transmontano ficou em isolamento "até que seja concluída a avaliação de risco".

"Depois de esta estar concluída, será determinado quantos elementos da estrutura terão de se manter em isolamento e quando serão realizados novos testes à covid-19", sublinhou, sem antecipar uma data para essa decisão.

O Feirense-Chaves, encontro da 1.ª jornada do segundo escalão, foi adiado momentos antes do seu início após as autoridades de saúde determinarem não haver condições para o jogo.

Já com as duas equipas prontas para começar a partida, o árbitro João Gonçalves recebeu uma chamada telefónica e deslocou-se durante breves instantes ao túnel de acesso ao relvado, tendo, 27 minutos depois da hora prevista para o início, apitado para que os jogadores recolhessem ao balneário.