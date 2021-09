Plantel do Chaves realiza treino militar

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:36 Facebook

O plantel do GD Chaves realizou esta manhã um treino militar, juntamente com o Regimento de Infantaria 19.

O clube comunicou esta quarta-feira que o plantel realizou um treino peculiar, juntamente com o Regimento de Infantaria 19, na base militar em Chaves, próxima do estádio da equipa. A sessão de treinos teve a duração de duas horas e foi feita sob fortes chuvas, segundo explicaram os transmontanos.

"Os Valentes Transmontanos seguiram à risca o plano de treino elaborado pelos militares com enorme valentia, com espírito de equipa, união, coragem e superação", pode ler-se no comunicado do Chaves.