Plantel do F. C. Porto ao lado de Casillas

Os jogadores e membros do staff do F. C. Porto estiveram presentes num almoço de despedida organizado por Iker Casillas, guarda-redes que termina a carreira.

No encontro estiveram presentes os jogadores do plantel, membros da equipa técnica e da estrutura azul e branca assim como Hector Herrera, que defendeu as cores dos azuis e brancos até à época passada.

O F. C. Porto publicou nas redes sociais uma fotografia de grupo, tirada numa unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia. É o adeus de Casillas ao clube e também à cidade. Agora, espera-lhe um cargo no Real Madrid.