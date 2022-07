Plantel do F. C. Porto envia mensagem a jogador que sofreu traumatismo crânioencefálico

JN Hoje às 19:24 Facebook

O plantel do F. C. Porto deixou, esta terça-feira, uma mensagem a Rodrigo Moreira, jovem da equipa de iniciados que sofreu um traumatismo crânioencefálico no jogo diante do Vitória de Guimarães.

A equipa azul e branca continuou com os trabalhos de pré-temporada mas reservou um momento do dia para fazer uma surpresa a Rodrigo Moreira, o jogador da equipa de iniciados do F. C. Porto que sofreu um traumatismo crânioencefálico depois de levar com uma bola na cara e está internado no Hospital São João.

Segundo os "dragões", os atletas e equipa técnica surpreenderam Rodrigo e falaram com ele através de uma videochamada.