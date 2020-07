Plantel do F. C. Porto oferece medalha de campeão a Casillas

JN Hoje às 21:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes Iker Casillas reuniu, esta terça-feira, todo o plantel do F. C. Porto à mesa numa unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia para celebrar a conquista do título nacional e acabou por ser surpreendido com algo bem exemplificativo da importância que o espanhol tem para os colegas de equipa.

Os jogadores azuis e brancos ofereceram ao ex-companheiro de equipa uma medalha de campeão nacional, gesto que o deixou bastante sensibilizado.

Nas redes sociais, Casillas partilhou uma foto da medalha com o mar e o pôr-do-sol como pano de fundo acompanhado de uma mensagem de agradecimento.

"Vivemos com muita intensidade. Às vezes não apreciamos as coisas. Olhas para os dois lados e não vês o que tens à tua frente. Pára. Observa. Analisa, se quiseres. Seguramente irás ver algo. Não tenho palavras para agradecer a todos os meus companheiros o detalhe de me dar esta medalha. Igualmente extensivo ao corpo técnico. Parece um gesto simples e para mim não o é. @fcporto", escreveu o guarda-redes.

Iker Casillas tinha sido convidado de honra no estádio do Dragão no encontro com o Sporting (2-0), na passada quarta-feira, juntando-se à equipa nos festejos do título.