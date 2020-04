Plantel do Gil Vicente volta aos treinos no relvado a 4 de maio

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

O plantel do Gil Vicente vai retomar os treinos no relvado na segunda-feira, 4 de maio, após ter cumprido 19 dias de férias intercalados com a pandemia de Covid-19.

"O plantel principal do Gil Vicente voltará ao trabalho na segunda-feira, dia 04 de maio. Será realizado um planeamento com a máxima segurança, com o objetivo de diminuir ao máximo os fatores de risco para o plantel e respetivo staff", pode ler-se numa nota publicada pelo clube de Barcelos nas redes sociais.

Os minhotos aproveitam o fim do terceiro período de 15 dias de estado de emergência no sábado para voltar à atividade no relvado, ainda que de forma condicionada e com redobradas indicações de distanciamento entre os atletas, quase um mês e meio após a suspensão da Liga, que será retomada à porta fechada a partir de 30 e 31 de maio.

Os pupilos de Vítor Oliveira executaram planos individuais de treino nas respetivas residências entre 12 de março e 15 de abril, em consonância com o confinamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, até acordar com a direção presidida por Francisco Dias da Silva a antecipação de um período de férias até ao final do mês.