Plantel do Leixões compra lotação do Mar para ajudar menina doente

O plantel do Leixões, equipa que compete na liga 2 de futebol, comprou a totalidade dos bilhetes do jogo desta sexta-feira, em casa, frente ao Vilafranquense e vai oferecer os ingressos aos sócios e adeptos do clube de Matosinhos. Tudo por fins solidários.

O grupo de trabalho do Leixões, da Liga 2 de futebol, comprou a totalidade dos bilhetes e vai oferecê-los aos sócios e adeptos da equipa de Matosinhos, para que marquem presença na receção de sexta-feira (18 horas), ao Vilafranquense, jogo crucial para os leixonenses, na luta pela permanência no segundo escalão profissional.

Trata-se de um gesto "notável e de grande espírito solidário", como realçou, esta quarta-feira, a SAD do Leixões, ao comunicar oficialmente a compra dos bilhetes do jogo no Estádio do Mar, que irá permitir pagar alguns tratamentos a Maria Leonor, uma bebé que nasceu com vários problemas de saúde.

Os ingressos, totalmente gratuitos, podem ser levantados, no dia do jogo, na bilheteira do recinto, a partir das 16.30 horas. O jogo com os ribatejanos inicia-se às 18 horas.