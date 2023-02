Plantel do Mêda angaria donativo para apoiar adversário e vê o cartão branco

Rui Almeida Santos Hoje às 13:44 Facebook

O jovem Hamsey Muse, natural da Somália, perdeu a mãe há um mês, devido a doença, e ficou responsável pelos quatro irmãos. População da Guarda mobilizou-se para o ajudar e até os adversários em campo contribuem.

No futebol, vencer nem sempre significa marcar mais golos do que o adversário. Por vezes, um simples gesto pode mudar uma vida, e nenhum resultado se sobrepõe a isso.

No distrito da Guarda, o jogo entre o Sporting Clube Mêda e o Casal de Cinza foi apenas um pretexto para um momento de enorme humanismo.

Conhecedor da situação complicada por que passa o jovem Hamsey Muse, natural da Somália, que atua no Casal de Cinza, o plantel do Mêda angariou uma verba que entregou ao adversário.

Hamsey Muse nasceu há 21 anos na Somália. Emigrou, bem jovem, para Portugal, juntamente com a mãe e os irmãos, fugidos da guerra, fixando-se no distrito da Guarda, onde representou o Guarda Unida e o Núcleo Desportivo e Social da Guarda nas camadas jovens.

Enquanto sénior, só conheceu um clube, o Casal de Cinza, que compete no segundo escalão dos campeonatos distritais da Guarda, atividade que conciliava com os estudos, no Instituto Politécnico local.

Há cerca de um mês, Hamsey recebeu a pior das notícias. A mãe, o pilar de toda a família, faleceu, devido a doença, e deixou o jovem perante uma situação que não tinha sequer imaginado até então.

Para fazer face às despesas quotidianas da família, arranjou um emprego, mas o dinheiro continua a ser escasso. Felizmente, a comunidade local prontificou-se a apoiar, com comida e roupas.

O último gesto solidário surgiu no Estádio do Campo de Cinza, onde os jogadores do Mêda oferecerem um donativo para ajudar Hamsey Muse. O gesto valeu um cartão branco à equipa, um reconhecimento por parte do árbitro, Rodrigo Gonçalves, pelo gesto altruísta. Nem poderia ser de outra forma.

O Mêda acabaria por vencer a partida por 4-1, mas esse é apenas um pormenor no meio de uma história inspiradora.

Entretanto, o Casal de Cinza continua empenhado em apoiar Hamsey Muse e a sua família. Nas redes sociais, disponibilizou o NIB do clube (003503600003171803061) para recolher donativos destinados ao jogador.