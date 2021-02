Plantel do Penafiel em quarentena devido a surto de covid-19

JN Hoje às 17:27 Facebook

A equipa da Liga 2 tem 14 casos de infeção, entre jogadores e membros do staff, com o novo coronavírus. Próximos dois jogos serão adiados.

O futebol profissional do Penafiel está em suspenso na sequência de um surto de covid-19, que resultou, para já, em 14 infetados, entre jogadores e membros do staff.

O surto foi conhecido esta terça-feira e motivou a intervenção da delegada de saúde, que decidiu que todo o plantel entrasse imediatamente em quarentena durante 14 dias.

Isto quer dizer que a equipa penafidelense, orientada por Pedro Ribeiro, não treinará nas duas próximas semanas e os dois próximos jogos, pelo menos, serão adiados, a começar com o de amanhã, frente ao Covilhã. Também o duelo com a Oliveirense não deverá realizar-se, enquanto o jogo seguinte, com o Vilafranquense, está em risco.