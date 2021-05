Plantel do Sporting valorizou 162 milhões

Miguel Pataco Hoje às 09:24 Facebook

Valor de mercado dos atletas sportinguistas mais do que duplicou desde o início da época e título nacional abre excelentes perspetivas de negócio.

Glória no relvado e dinheiro em caixa. A conquista do título nacional 2020/21 acabou com uma seca de 19 anos no reino leonino e fez disparar o valor de grande parte dos atletas às ordens de Ruben Amorim. Avaliado em 124,9 milhões de euros no início da época, o plantel verde e branco atinge, agora, mais do dobro, subindo até aos 287 milhões de euros, numa subida de 162 milhões de euros, que teve com expoentes máximos João Palhinha e Nuno Mendes, atletas que já estão na mira de grandes clubes europeus.

Tendo como base a avaliação feita pelo site especializado "transfermarkt" no início da temporada, o presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol, Artur Fernandes, fez, para o JN, uma atualização dos valores dos novos campeões nacionais e, para além dos números, a conclusão é fácil de perceber: "Um título de campeão nacional valoriza sempre os atletas, por dois motivos. Primeiro porque as pessoas percebem que, apesar de não haver a pressão do público, estes jogadores, mesmo os mais novos, não tremeram com a responsabilidade frente a rivais de alto nível. Além disso, os clubes compradores preferem sempre atletas com "pé quente", jogadores vencedores e um troféu destes facilitará, e muito, os eventuais negócios que o Sporting possa querer fazer no final da temporada".