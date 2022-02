Vídeo: plantel portista já chegou a Roma

Arnaldo Martins, em Roma Hoje às 20:35 Facebook

A equipa azul e branca já está em Roma, onde na quinta-feira vai defrontar a Lazio em jogo a contar para a segunda mão do play-off da Liga Europa.

O plantel do F. C. Porto já chegou ao Hotel Walford Astoria, onde vai ficar hospedado, perto das 20 horas, sob fortes medidas de segurança e sem adeptos presentes. Apenas Manafá e Wendell, lesionados, ficaram no Porto.

A equipa azul e branca defronta, esta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio para a segunda mão do play-off da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.45 horas e, na primeira ronda, o F. C. Porto venceu por 2-1.



Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos;

Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Zaidu, Mbemba, João Mário e Rúben Semedo;

Médios: Uribe, Grujic, Vitinha, Otávio, Bruno Costa e Eustáquio;

Avançados: Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Toni Martínez, Evanilson, Fábio Vieira e Gonçalo Borges.