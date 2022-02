Plantel portista quase na máxima força para jogo com o Sporting

O F. C. Porto continua a preparação para o embate contra o Sporting, a contar para a Liga, sendo que só Diogo Costa (treino condicionado) e Wilson Manafá (tratamento) não integraram os trabalhos da equipa principal.

Diogo Costa saiu em maca do jogo contra o Arouca, depois de imobilizado com colar cervical, após uma queda aparatosa, mas exames complementares à cervical afastaram qualquer lesão grave, podendo mesmo manter a titularidade da baliza frente ao Sporting.

Em sentido contrário Gonçalo Borges, extremo da equipa B, manteve a presença nos trabalhos do plantel principal, sendo o único representante do conjunto secundário dos dragões na equipa de Sérgio Conceição. A presença do atacante, de 20 anos, tem sido assídua nas últimas semanas.

O F. C. Porto, líder da Liga, com 59 pontos, recebe o campeão Sporting, segundo classificado, com menos seis, na sexta-feira, pelas 20:15, no Estádio do Dragão, em jogo relativo à 22.ª jornada.