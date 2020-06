Plantel, treinadores e funcionários do Portimonense testaram negativo

JN/Agências Hoje às 17:06 Facebook

O Portimonense anunciou, esta segunda-feira, que os jogadores, equipa técnica e funcionários não acusaram sinais da covid-19 nos testes realizados no domingo para a despistagem da doença.

De acordo com a informação avançada na página da Internet do clube algarvio, "todos os jogadores, equipa técnica e os elementos que compõem o staff da Portimonense Futebol SAD, tiveram resultado negativo".

Segundo o clube, esta é a terceira vez que os elementos da SAD do Portimonense realizam testes para a despistagem do novo coronavírus (SARS-Cov-2), "todos com resultados negativos".

O Portimonense recebe o Gil Vicente, nono classificado, com 30 pontos, na quarta-feira, às 19 horas, no jogo, da 25.ª jornada da Liga, que marca o reinício da competição, suspensa desde março, devido à pandemia da covid-19.

Após cumpridas 24 jornadas, o emblema algarvio ocupa o 17.º e penúltimo posto da classificação, com 16 pontos, a seis do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de água e com mais três do que o último, o Desportivo das Aves.

Nas restantes jornadas, os algarvios vão defrontar Benfica (em casa), Santa Clara (fora), Marítimo (casa), Famalicão (fora), Vitória de Guimarães (casa), Rio Ave (fora), Boavista (casa), Paços de Ferreira (fora) e Desportivo das Aves (casa).