Plata e Campana nos convocados do Equador para a Copa América

Gonzalo Plata, do Sporting, e Leonardo Campana, do Famalicão, foram esta quinta-feira convocados para a seleção do Equador para a Copa América, que começa no domingo no Brasil.

Apesar de não ter sido muito utilizado no Sporting, Plata continua a ser opção para o selecionador Gustavo Alfaro, assim como Campana, que esteve emprestado pelo Wolverhampton ao Famalicão.

O Equador estreia-se no domingo no Grupo B da Copa América, frente à Colômbia, num Grupo B que também integra o Peru, o Brasil e a Venezuela.