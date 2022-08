Platiny reforça ataque do Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:36 Facebook

O ponta de lança Higor Platiny é reforço do Moreirense até final da época. O experiente avançado brasileiro, de 31 anos, chega ao emblema vimaranense proveniente do Chaves, clube que ajudou na subida à Liga, com seis golos em 33 jogos.

Em Portugal, ao serviço do Feirense, também foi decisivo na subida dos fogaceiros ao principal escalão. Em 2025/2016, deu o seu contributo com 18 golos em 47 jogos.



Conhecedor do futebol português, fruto também das passagens pelo SP. Braga, Aves e Casa Pia, Higor Platiny junta-se a Ofori (ex-Ashod, Israel), Hugo Gomes e Sylla (ex-Rio Ave), David Bruno (ex-Estoril), Rafael Santos (ex-Apoel), Luís Rocha (ex-Chaves), Pedro Aparício (ex-Mafra), Madson (ex-Estrela da Amadora) e João Camacho (ex-Nacional da Madeira) no grupo de caras novas para a época 2022/2023.