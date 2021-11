"Play-off" diferente e mais dois obstáculos para chegar ao Catar

Vasco Samouco Ontem às 22:56 Facebook

Novo formato divide 12 seleções em três grupos e o vencedor de cada um apura-se. Joga-se meia-final e final.

A 16.ª presença de Portugal numa fase final e a oitava num Campeonato do Mundo ainda tem que esperar e vai ser decidida num "play-off" em formato diferente do habitual, mas onde tudo se jogará em dois jogos, como sempre, mas com duas diferenças substanciais: serão com adversários diferentes e, desta vez, perder o primeiro jogo significa o adeus imediato ao Mundial 2022. O sorteio está marcado para as 16 horas de sexta-feira, em Zurique (Suíça) e vai, então, determinar o caminho das últimas três seleções europeias a garantir a presença no Catar. Já Sérvia e Espanha juntaram-se à Alemanha, à Dinamarca, ao Brasil, à Bélgica, à França, à Croácia e ao Catar no lote das seleções já apuradas.

Desperdiçada a primeira oportunidade, agora é preciso esperar para pelo final de março de 2022 para saber se Portugal vai manter a tendência que dura desde 2000, de não falhar qualquer fase final. A Sérvia trocou os planos mais otimistas de Fernando Santos, acrescentando mais quatro meses de agonia quanto ao futuro imediato da equipa das quinas. Tal como aconteceu nos trajetos para os mundiais de 2010 e 2014, Portugal tem o destino nas mãos num "play-off" que juntará 12 seleções (os outros nove segundos classificados mais duas seleções que acabaram a Liga das Nações com a pontuação mais alta), que jogarão ao mata-mata.

Como explica o site da UEFA, os seis melhores segundos classificados da fase de qualificação, entre eles Portugal, estarão no Pote 1 e jogarão a meia-final em casa, a 24 de março. Depois das seis meias-finais, jogam-se as três finais (o fator casa será determinado por sorteio), a 29 de março, sendo que haverá um Caminho A, outro B e outro C. As duas primeiras meias-finais a serem sorteadas formarão o Caminho A e assim sucessivamente, apurando-se as três seleções que vencerão os respetivos grupos.

Também Rússia, Macedónia do Norte, Escócia, Suécia, Áustria, País de Gales e República Checa estarão no "play-off". Nas outras três vezes em que Portugal decidiu o apuramento neste contexto, foi sempre feliz, levando a melhor sobre a Bósnia-Herzegovina, em duas ocasiões, e a Suécia.