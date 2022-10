Play-off para o Mundial: Portugal entre o poder dos Camarões e a técnica da Tailândia

Tailândia ou Camarões. Uma destas seleções será adversária de Portugal no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial de 2023, de futebol feminino. O sorteio poderia ter sido mais simpático, é certo, mas isso não abala o sonho luso em chegar pela primeira vez à fase final de um Campeonato do Mundo.

Sendo cabeça de série no sorteio do play-off internacional de apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo de 2023, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia, a seleção portuguesa não foi propriamente feliz quanto ao adversário que irá defrontar, a 22 de fevereiro, em Hamilton.

Pela frente, Portugal terá o vencedor da eliminatória entre a Tailândia, a seleção mais bem colocada no ranking FIFA (41.º lugar) de entre aquelas que lhe poderiam calhar em sorte, e os Camarões, 58.º colocado na hierarquia mundial de seleções, que atingiu os oitavos de final nos últimos dois mundiais.