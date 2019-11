Pochettino deixa comando técnico do Tottenham

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51 Facebook

O Tottenham anunciou, esta terça-feira, a saída de Mauricio Pochettino do comando técnico do clube inglês.

É o fim da linha do argentino Mauricio Pochettino no Tottenham, quase seis épocas depois. O clube inglês anunciou a saída do treinador em comunicado, justificando a mesma com os maus resultados obtidos em casa.

"Estávamos extremamente relutantes em fazer esta alteração e não é uma decisão que a direção tenha tomado de ânimo leve e com pressa. Lamentavelmente, os resultados caseiros no final da temporada passada foram extremamente dececionantes", pode ler-se na nota.

Quanto ao sucessor, o Tottenham prometeu novidades para breve e deixou um agradecimento ao técnico argentino. "Mauricio e a sua equipa técnica farão sempre parte da nossa história. Tenho a maior admiração pela maneira como ele lidou com os momentos difíceis fora de casa, enquanto construímos o novo estádio e pelo calor e positividade que ele nos trouxe. Gostaria de agradecer a ele e à sua equipa técnica por tudo o que fizeram. Serão sempre bem-vindos aqui".

Maurício Pochettino chegou ao Tottenham em 2015/14, depois de passagens pelo Espanyol e Southampton. Ao serviço dos spurs, conseguiu chegar, na época passada, à final da Liga dos Campeões.