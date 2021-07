Pochettino renova até 2023

JN/Agências Hoje às 19:11 Facebook

O treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, renovou contrato com os parisienses ate 2023.

O treinador argentino assumiu o comando do emblema de Paris no início de 2021, substituindo o alemão Thomas Tuchel, sendo que na altura vinculou-se ao clube até final de 2021/22.

Nos últimos dias, as duas partes chegaram a acordo para prolongar o contrato por mais um ano, num claro sinal de que a direção confia no trabalho do antigo técnico do Tottenham. Na temporada passada, o PSG perdeu o título da Ligue 1 para o Lille, apesar de ter andado na luta pelo troféu até ao fim, mas venceu a Taça de França e também a Supertaça, tendo ainda atingido as meias-finais da Liga dos Campeões.

Esta época os parisienses estão a reforçar-se para recuperar o título, contando com as contratações de Donnarumma, Wijnaldum, Sérgio Ramos e Hakimi.

Pochettino mostrou-se bastante satisfeito com a renovação: "É um sonho tornado realidade", disse o argentino.