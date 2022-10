Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:16 Facebook

João Silva despontou no Braga e joga na Bélgica. Vitinha merece elogios

Um jogador nunca esquece as raízes e João Silva ainda tem na memória os cinco anos de formação no Braga. Em entrevista ao JN, o defesa vaticina um horizonte risonho para os arsenalistas e mostra-se agradado com a ideia de jogo de Artur Jorge. "É uma equipa equilibrada, com muitas opções para além do onze, e o Artur Jorge aposta num futebol que procura a baliza contrária e sempre olhos nos olhos, isso é muito bom. Podem lutar por algo muito grande em Portugal esta época", começa por dizer.

João Silva joga atualmente no Kortrijk, do primeiro escalão belga, e traça o perfil do St. Gilloise, adversário do Braga. "É uma equipa que pressiona muito forte e transita bem. Tem jogadores que fazem a diferença, destaco o médio centro Teuma, capitão de equipa, e o avançado Boniface. São os que podem dar mais trabalho ao Braga", acrescentou o defesa central, de 23 anos. Porém, o jovem também destaca um guerreiro que admitiu ser dos mais difíceis que já defrontou. "O Vitinha é um ponta de lança que gosta de bater nos centrais, acredita em todas as bolas e isso cria um desgaste muito grande aos defesas porque temos de estar sempre atentos. É um tipo de avançado chato (risos)".