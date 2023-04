"Podemos bater-nos com qualquer adversário", garante Esgaio

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:34 Facebook

O lateral direito do Sporting espera que a equipa não cometa frente à Juventus os mesmos erros defensivos que ocorreram no encontro com o Casa Pia.

Ricardo Esgaio acredita que o Sporting pode conseguir um resultado positivo na visita a Turim, em encontro dos quartos de final da Liga Europa, marcado para quinta-feira.

Esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo para a segunda competição europeia de clubes, o lateral dos leões afirmou que tem fé na capacidade da equipa para lutar por uma vitória no encontro da primeira mão da eliminatória.

"Podemos bater-nos com qualquer equipa. Podemos ganhar a qualquer equipa, mas também perder. É verdade que ganhámos com o Arsenal, mas isso é passado", disse Esgaio, que assumiu estar à espera de uma Juventus "completamente diferente" dos londrinos, com "mais experiência a nível europeu".

O Sporting parte para o jogo com os italianos depois de uma vitória por 4-3 frente ao Casa Pia, no passado domingo, para o campeonato. Os três golos sofridos pelos leões não preocupam Esgaio, que tem a esperança de que a equipa não volte a apresentar as mesmas falhas.

"Os erros defensivos estão ultrapassados. Fizemos a nossa análise, e vimos aquilo em que falhámos", garantiu lateral, que agradeceu, ainda, a Amorim pela sequência de partidas que realizou a titular na ala direita desde a transferência de Pedro Porro para o Tottenham, admitindo que "os jogos seguidos trouxeram confiança para estar bem".