Podence e Neto assistem no triunfo do Wolverhampton na Liga Inglesa

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, iniciou esta segunda-feira a campanha na Premier League com um triunfo (2-0) em casa do Sheffield United, num encontro com assistências de Daniel Podence e Pedro Neto.

A entrada a todo ao gás dos "wolves" na partida da primeira jornada foi suficiente para assegurar os três pontos, graças aos golos do mexicano Raúl Jiménez, logo aos três minutos, servido por Daniel Podence, e do defesa marroquino Romain Saiss (06), após ser assistido por Pedro Neto, na cobrança de um pontapé de canto.

A equipa dos portugueses podia ter colocado um ponto final nas aspirações dos locais - cuja melhor oportunidade foi uma bola ao poste de John Fleck (52) -, mas desperdiçou pelos pés de Jiménez, numa recarga a um remate ao ferro de Saiss, e num 'míssil' de Adama Traoré, acabando por proteger a vantagem de dois golos.

Além de Podence e Neto, foram titulares nos "wolves" os compatriotas João Moutinho e Rui Patrício, enquanto Rúben Neves e o estreante Vitinha foram suplentes utilizados. Rúben Vinagre, Diogo Jota e Fábio Silva não foram opção.