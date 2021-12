Poder de fogo na pedreira fortalece objetivos

João Faria Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Minhotos com 17 golos nos últimos quatro jogos em casa. Seguem-se Estoril e Estrela Vermelha

Com 17 golos marcados e três sofridos nos últimos quatro jogos em casa, a equipa de Carlos Carvalhal ergueu uma fortaleza na pedreira, que tem ajudado a responder bem, sobretudo a desaires consentidos na condição de visitante.

O ciclo de resultados expressivos obtidos no Estádio Municipal de Braga começou com uma goleada ao Portimonense (3-0), seguida de triunfos frente a Ludogorets (4-2), Santa Clara (6-0) e Vizela (4-1). No total, são 17 golos, a que corresponde uma média de 4,25 tentos por jogo.