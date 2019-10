Hoje às 20:36 Facebook

Treinador do F. C. Porto lamenta ineficácia mas reconhece que faltou agressividade na partida disputada na Holanda

Sérgio Conceição considera que o F. C. Porto não merecia ter saído derrotado de Roterdão. O técnico portista destaca o bom início da equipa azul e branca e continua a confiar no apuramento para a fase seguinte da Liga Europa.

"Entrámos bem no jogo, a controlar. Logo a abrir tivemos uma combinação em que o Nakajima fica na cara do golo. Até aos 25 minutos, o Feyenoord não tinha chegado à nossa baliza. Tivemos uma ocasião do Pepe num canto. Ainda assim, na nossa primeira linha de pressão, por vezes, não fomos tão agressivos como de costume", reconheceu.

O golo no recomeço causou mossa nos dragões. "Sofremos o golo a abrir num lance caricato. O jogo abriu-se muito, ficámos mais expostos, mas tínhamos a sensação de que podíamos ganhar o jogo, mesmo em desvantagem. Hoje foi daqueles dias em que dá-me a sensação que de podíamos ficar aqui mais algum tempo que não marcávamos", salientou Conceição.

O treinador sente que o adversário foi mais feliz. "Não merecíamos perder por esta diferença. Em termos de ocasiões, o empate seria o mais justo, mas quem marca é quem ganha. Poderíamos e deveríamos ter feito melhor. Via a equipa num período muito bom, sabíamos das fragilidades do Feyenoord, mas hoje eles estiverem num patamar mais elevado do que num passado recente e nós um bocadinho abaixo do que somos normalmente".