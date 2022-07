Pogacar falha Volta a Espanha e deixa João Almeida como líder da UAE Emirates

JN Hoje às 12:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português João Almeida vai liderar a UAE Emirates na Volta a Espanha, depois de Tadej Pogacar ter abdicado de participar na prova, que arranca a 19 de agosto.

Pogacar, segundo classificado na última Volta a França, tinha admitido, após o Tour, não se sentir capaz de fazer mais uma grande volta este ano.

A confirmação da não participação do ciclista esloveno na edição 2022 da Vuelta não demorou a surgir, e deixa o português João Almeida no papel de líder da UAE Emirates.

A Volta a Espanha tem início no dia 19 de agosto, com uma etapa com ponto de partida nos Países Baixos.