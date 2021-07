Pogacar reforça liderança na 17.ª etapa

JN/Agências Hoje às 18:52 Facebook

Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou a liderança da classificação geral da 108.ª Volta à França ao vencer a 17.ª etapa da prova, entre Muret e o Col du Portet. O esloveno cumpriu o trajeto de 178, 4 quilómetros 05:03.31 horas, à frente de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo a três segundos, e Richard Carapaz (INEOS), terceiro a quatro segundos do líder.

O camisola amarela, campeão em título, tem agora 05.39 minutos de vantagem sobre o dinamarquês da Jumbo-Visma, que subiu a segundo da geral, enquanto o equatoriano da INEOS entrou no pódio, a 05.43 do esloveno da UAE Emirates.

Amanhã o pelotão enfrenta nova jornada de alta montanha, com chegada ao alto de Luz-Ardiden, após 129,7 quilómetros desde Pau, com passagem no emblemático Tourmalet.

Entre os portugueses presentes em prova Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) terminou a etapa no 15.º lugar, a 3.55 minutos de Pogacar, enquanto Rui Costa (UAE Emirates) chegou a 28.59 minutos, na 105.ª posição. Após esta etapa Guerreiro fica no 18.º da geral, enquanto Costa vai bem mais distante, na 73.ª posição.

Classificações da etapa:

1. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), 05:03.31 horas.

(média: 35,267 km/h).

2. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), a 03 segundos.

3. Richard Carapaz, Ecu (INEOS), a 04.

4. David Gaudu, Fra (Groupama-FDJ), a 01.19 minutos.

5. Ben O'Connor, Aus (AG2R Citroën), a 01.26.

6. Wilco Kelderman, Hol (Bora-hansgrohe), a 01.40.

7. Pello Bilbao, Esp (Bahrain Victorious), a 01.44.

8. Sergio Higuita, Col (EF Education-Nippo), a 01.49.

9. Rigoberto Úran, Col (EF Education-Nippo), m.t.

10. Dylan Teuns, Bel (Bahrain Victorious), m.t.

(...)

15. Ruben Guerreiro, Por (EF Education-Nippo), a 03.55.

105. Rui Costa, Por (UAE Emirates), a 28.59.

Classificação geral:

1. Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), 71:26.27 horas.

2. Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), a 05.39 minutos.

3. Richard Carapaz, Ecu (INEOS), a 05.43.

4. Rigoberto Úran, Col (EF Education-Nippo), a 07.17.

5. Ben O'Connor, Aus (AG2R Citroën), a 07.34.

6. Wilco Kelderman, Hol (Bora-hansgrohe), a 08.06.

7. Enric Mas, Esp (Movistar), a 09.48.

8. Alexey Lutsenko, Caz (Astana), a 10.04.

9. Guillaume Martin, Fra (Cofidis), a 11.51.

10. Pello Bilbao, Esp (Bahrain Victorious), a 12.53.

(...)

18. Ruben Guerreiro, Por (EF Education-Nippo), a 49.01.

73. Rui Costa, Por (UAE Emirates), a 02:32.44.