Pogacar renova até 2027 contrato com a UAE Emirates

O esloveno Tadej Pogacar, bicampeão da Volta a França, prolongou o contrato com a UAE Emirates até 2027, com a equipa a salientar que o vínculo é "dos mais longos" da história do ciclismo.

"A UAE Emirates e Tadej Pogacar rubricaram um dos mais longos contratos da história do ciclismo profissional, com o ciclista de 22 anos a comprometer-se com a formação dos Emirados até 2027", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da equipa.

O esloveno representa a formação dos portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira desde 2019, ano em que se tornou profissional, tendo conquistado 29 vitórias desde então, incluindo duas Voltas a França, a Liège-Bastogne-Liège (2021) e três etapas na Vuelta2019, na qual foi terceiro da geral.

"Estou muito feliz. Sinto-me em casa aqui, é como se fosse uma grande família. Esta equipa realmente é perfeita para mim e tenho a felicidade de poder dizer que encontrei amigos aqui. Estou entusiasmado para os anos que aí vêm e para aquilo que vão trazer", declarou.

Pogacar assinou o novo contrato na viagem de regresso dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, onde conquistou a medalha de bronze na prova de fundo, ganha pelo equatoriano Richard Carapaz.