Pogba afastado por motivos disciplinares

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio da Juventus foi afastado da lista de convocados para o jogo frente ao Friburgo, esta quinta-feira à noite, por motivos de disciplina. Segundo a imprensa italiana, o francês, que voltou este ano aos "bianconeri", chegou atrasado à concentração da equipa na véspera do encontro e foi punido disciplinarmente. Pogba só jogou 35 minutos desde o regresso a Turim.

A época de Paul Pogba continua difícil. Depois de ter falhado a primeira metade da temporada por lesão, o jogador de 29 anos, que regressou à Juventus após seis anos no Manchester United, volta a estar em maus lençóis, desta vez por motivos disciplinares.

De acordo com o jornal transalpino "Gazzetta dello Sport", Pogba vai falhar a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente aos alemães do Friburgo, por ter chegado atrasado à concentração do plantel de Massimiliano Allegri, na quarta-feira.

PUB

O médio gaulês tinha regressado à competição em fevereiro, quase um ano depois de ter jogado a última partida pelo Manchester United, em abril de 2022. Uma lesão no joelho afastou-o dos relvados e atrasou a estreia pela Juventus no seu regresso à Serie A seis anos depois.

Pogba somou os primeiros minutos da temporada frente ao Torino e entrou para os instantes finais da partida da "Vecchia Signora" contra a Roma, de José Mourinho.

De acordo com a imprensa desportiva italiana, a decisão de afastar o francês do jogo desta quinta-feira foi acordada entre Allegri e a direção do clube. O argentino Barrenechea substitui Pogba na convocatória do jogo que tem início às 20 horas, no estádio da Juventus.