Pogba oficial na Juventus e reforço surpresa em Sevilha

Finalmente Paul Pogba consumou o regresso à Juventus, transitando do Manchester United a custo zero. Marcão, que jogou em Chaves e no Rio Ave, é reforço do Sevilha até 2027 e Zé Carlos vai ser emprestado pelo Braga ao Ibiza, da segunda divisão espanhola.

Juventus: Paul Pogba passou com sucesso os habituais exames médicos e está oficialmente de regresso a Turim, para integrar o plantel da Juventus, depois de seis anos no Manchester United. O médio, de 29 anos, assinou contrato até 2026 e a Juve informa que "suportará despesas acessórias no valor de 2,5 milhões de euros" nesta operação, que não teve custos diretos de transferência. Este é um excelente negócio para os "bianconeri", que têm no francês um dos jogadores financeiramente mais rentáveis dos últimos anos.

Após contratarem Pogba a custo zero ao Manchester United, em 2012, venderam-no aos "red devils" por uma verba de, aproximadamente 100 milhões de euros. Agora, passados seis anos, voltam a contratá-lo como jogador livre. O internacional francês vai envergar a camisola número 10 no regresso a Turim.

Sevilha: Os espanhóis protagonizaram uma transferência surpresa, ao contratarem Marcão, que em Portugal jogou pelo Rio Ave e pelo Chaves, até 2027. O central, de 26 anos, tinha um princípio de acordo com o Galatasaray, mas terá sido seduzido pelo projeto desportivo da equipa de Lopetegui, também pelo facto de disputar uma liga mais competitiva.

O brasileiro, que no país natal representou Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Ferroviária, Guaratinguetá e Avaí, é o primeiro reforço para o Sevilha, tendo chegado a Seul, na Coreia do Sul - onde o Sevilha está a realizar uma digressão de pré-temporada -, para os exames médicos e assinatura de contrato.

PUB

Braga: O defesa direito Zé Carlos vai jogar no Ibiza, da segunda divisão espanhola, por empréstimo de uma temporada dos bracarenses. O emblema espanhol comunicou que o acordo "inclui uma opção de compra" e que será assinado assim que o jogador, de 23 anos, passar nos exames médicos, que se realizam esta segunda-feira.

Formado no Leixões, Boavista, Alfenense e Lousada, Zé Carlos foi contratado pelo Sporting de Braga ao Leixões para a época 2020/21. Em 2021/22, Zé Carlos brilhou no Gil Vicente, por empréstimo e terá agora a primeira experiência num clube fora de Portugal.

F. C. Porto: Os dragões apresentaram o novo reforço para a equipa B. Trata-se de Wendel Silva, avançado de 21 anos, que na temporada transata representou o Leixões na Liga 2. Nas primeiras palavras de azul e branco, o dianteiro formado nas escolas do Flamengo mostrou-se "muito feliz" por poder cumprir "um sonho de criança" e por fazer parte de um plantel com "jogadores de qualidade" que tudo fará "dar alegrias aos portistas". O brasileiro irá vestir a camisola número 50 dos Dragões.

"Estou muito feliz, jogar no F. C. Porto é muito gratificante e um sonho de criança. Espero estrear-me o mais rapidamente possível com esta camisola. Estou feliz por poder fazer parte, integrar o plantel e ajudar com a minha própria qualidade", disse o brasileiro. Após ter sido formado no Flamengo (Brasil), Wendel representou Leixões e Sporting de Covilhã. Na temporada passada foi utilizado em 31 partidas, tendo contribuído com seis golos e duas assistências.

Sporting: Gonzalo Plata, assinou oficialmente pelos espanhóis do Valladolid, após uma temporada de empréstimo. O jogador, de 21 anos, assina em definitivo um contrato até 2027, embora ainda não sejam conhecidos os valores do negócio que levou uma das promessas leoninas - que nunca se conseguiu afirmar - para Espanha.

Na temporada passada, Plata foi utilizado em 31 jogos, marcou seis golos e somou ainda cinco assistências, números suficientes para convencer os responsáveis do Valladolid a avançar para a contratação, em definitivo, de um jogador que nunca fez parte dos planos de Ruben Amorim.

Turquia: O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, confirmou um "princípio de acordo" pelo avançado Tiago Cukur, de 19 anos, do Watford. O jogador vai-se deslocar a Istambul, ainda hoje, para realizar os habituais exames médicos e acertar os pormenores do contrato.

Cukur, de 19 anos, esteve cedido pelo Watford ao Doncaster Rovers, da League One (terceiro escalão inglês) em 2021/22, na primeira época como sénior. Internacional jovem pela Turquia, Cukur já se estreou pela seleção principal, há cerca de um mês, a 14 de julho, no duelo contra a Lituânia, a contar para a Liga das Nações.