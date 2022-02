Polacos, suecos e checos recusam-se a jogar na Rússia

As federações de futebol da Polónia, Suécia e República Checa emitiram, esta quinta-feira, um comunicado conjunto, onde manifestam uma "posição firme" de não disputarem os jogos do play-off para o Mundial de 2022 em território russo.

"Tendo em conta os desenvolvimentos alarmantes do conflito entre Rússia e Ucrânia, as federações da Polónia, Suécia e República Checa expressam a forte posição de que os jogos do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, marcados para 24 e 29 de março, não devem ser realizados no território da federação russa", pode ler-se no documento assinado pelos presidentes das três federações.

"Os signatários deste apelo não consideram viajar para a Rússia e jogar partidas de futebol. A escalada militar que observamos tem graves consequências e não garantem a segurança das nossas equipas nacionais e delegações oficiais. Por isso, esperamos que a FIFA e a UEFA reajam de imediato e que apresentem soluções alternativas para o local das partidas em causa", acrescenta o comunicado.

A Rússia devia defrontar a Polónia no dia 24 de março, com o vencedor deste duelo a medir forças, a 29, com a seleção que vencer a partida entre Suécia e República Checa.