Polémica com bilhetes aquece dérbi do Minho

Clubes trocam acusações a propósito dos ingressos para o jogo deste sábado. Lucas Mineiro pára por dois meses.

O encontro entre as equipas minhotas já se está a disputar, mas fora de campo. Braga e Vitória de Guimarães trocaram, através de comunicados oficiais, acusações acerca da disponibilização de bilhetes, algo que está a aquecer o dérbi do Minho na contagem decrescente para o duelo agendado para o Estádio D. Afonso Henriques.

O Braga comunicou que colocou à venda, na terça-feira, 800 bilhetes para o encontro, que esgotaram rapidamente. Os arsenalistas explicaram que iniciaram na quarta-feira "contactos institucionais" com o V. Guimarães de forma a receber 700 bilhetes extra, relativos a 5% da lotação do estádio. Estes ingressos correspondem a lugares fora ou dentro da Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de adeptos (ZCEAP). No entanto, referem que os vimaranenses não confirmaram "a disponibilização da totalidade destes bilhetes".