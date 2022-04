Polémica com bilhetes para o dérbi: Benfica condena "inverdades" do Sporting

JN Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias responderam esta quarta-feira às críticas do Sporting em relação à venda dos ingressos para o jogo de domingo, em Alvalade.

Depois de o Sporting criticar a postura do Benfica, acusando o rival de se "recusar o que exigiu à Sporting SAD no jogo da primeira volta", no Estádio da Luz, as águias responderam, salientando que "o comunicado hoje divulgado pelo SCP, SAD encontra-se pejado de inverdades".

"Em momento algum a SLB, SAD impôs quaisquer procedimentos ilegais ou contrários à regulamentação vigente. Todos os procedimentos adotados cumprem o maior rigor jurídico e são uniformes perante todas as partes, não se distinguindo adeptos visitantes de adeptos visitados, ou diferenciando entre estas categorias de adeptos. Muito menos o fito de qualquer iniciativa da SLB, SAD é o de obstaculizar a presença de qualquer adepto em qualquer jogo, contrariamente ao que agora sucedeu", lê-se no início do comunicado do Benfica.

"Aquando do jogo da primeira volta entre estas equipas, em face da recusa terminante da SCP, SAD em cumprir os critérios de venda estabelecidos - e ao abrigo de uma pretensa ilegalidade que não consegue demonstrar - a SLB, SAD demonstrou abertura para obter uma solução para o jogo em concreto", acrescenta.

As águias garantem "tratar todos por igual independentemente da sua filiação clubística", enquanto "a SCP, SAD cria critérios de venda e distribuição destinados a onerar especialmente os adeptos visitantes (pelo menos os da SLB, SAD, desconhecendo-se se já o fez anteriormente com terceiros), dificultando a aquisição dos títulos de ingresso por parte destes".