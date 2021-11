Polémica com Taremi continua a agitar a seleção do Irão

Nuno A. Amaral Hoje às 20:29 Facebook

Avançado portista desejou boa sorte para o jogo de quinta-feira com o Líbano, mas o selecionador Skocic não abre a porta a um regresso imediato

Ao contrário do que tem sido habitual nas paragens para compromissos de seleções, Mehdi Taremi está, desta vez, a treinar com o plantel do F. C. Porto no Olival, depois de um desentendimento com o selecionador do Irão ter levado a que ficasse de fora da convocatória para os jogos com o Líbano (quinta-feira) e a Síria (dia 16), ambos relativos à fase de qualificação asiática para o Mundial 2022.

O avançado portista foi afastado por ter respondido nas redes sociais a uma crítica do técnico Dragan Skocic (este afirmou que os jogadores iranianos são bons tecnicamente e fortes fisicamente, mas ainda limitados a nível tático, e Taremi retorquiu que os problemas da seleção são outros), criando uma polémica que até já levou Ali Daei, o nome mais famoso da história do futebol daquele país, a defender o dianteiro dos dragões, dizendo que os "maiores valores da seleção do Irão devem ser defendidos".