Polémica dos títulos nacionais vai a discussão em Assembleia Geral da Federação

Três propostas sobre a categorização dos troféus disputados entre 1921 e 1938 vão ser analisadas, na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelos 84 delegados em condições de participar na Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol.

O processo, que surgiu devido a uma reclamação do Sporting, ainda no tempo da presidência de Bruno de Carvalho, levou a entidade federativa a criar, em 2018, a denominada Comissão Independente para a Análise dos Títulos Nacionais, que para o efeito elaborou dois pareceres, ambos a ditarem alterações na atribuição das diversas competições nacionais, num período de 17 anos, nos primórdios da modalidade no nosso país.

Além dos dois pareceres, foi admitida à discussão uma terceira versão, apresentada pelo próprio Sporting, que reclama ter direito à contabilização de mais quatro campeonatos nacionais.

Os 84 delegados com direito a participação na Assembleia analisarão os pareceres, mas se nenhuma das propostas for aprovada ficará tudo na mesma.

Parecer 1: Os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1921/22 e 1933/34 são considerados campeões nacionais, tal como os vencedores do Campeonato da Liga entre 1934/35 e 1937/38, prova que antecedeu o denominado Campeonato Nacional. Já o primeiro classificado do Campeonato de Portugal entre 1934/35 e 1937/38 devem ser reconhecidos como vencedores da Taça de Portugal. A ser aprovado este parecer, seriam atribuídos mais três títulos de campeão ao F.C. Porto e dois a Sporting e a Benfica.

Parecer 2: O Campeonato de Portugal é a prova que antecedeu a Taça de Portugal e os Campeonatos das I e II Ligas foram os antecessores dos campeonatos nacionais das I e II divisões. De acordo com este parecer devem ser reconhecidos como campeões nacionais os vencedores dos campeonatos das Ligas, no período entre 1934/35 e 1937/38. De igual modo são considerados vencedores da Taça de Portugal, as equipas que venceram o Campeonato de Portugal, entre 1921/22 e 1937/38. Com a aprovação deste parecer, o quadro de campeões não mudaria, mas a lista de vencedores da Taça de Portugal passaria a incluir mais 11 troféus, a distribuir pelos três grandes: Sporting (quatro), F.C. Porto (quatro) e Benfica três).

Proposta 3 (Sporting): Os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1921/22 e 1937/38 devem ser reconhecidos como campeões nacionais, o que implica que as equipas que venceram o Campeonato das Ligas entre 1934/35 e 1937/38 percam os respetivos títulos, por não ser a competição reconhecida como campeonato nacional. Noutro âmbito, o Campeonato de Portugal é considerado a competição mais importante e antecessor do Campeonato Nacional. Neste cenário, o Sporting juntaria quatro títulos ao palmarés, o Benfica manteria os atuais 37 campeonatos e o F.C. Porto subiria de 30 para 32.